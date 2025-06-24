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البطريرك الراعي بعد استقبال المجلس التنفيذي للرابطة المارونية: نتمنى لكم النجاح في خدمة المارونية وأن تتمكّنوا من تنفيذ تطلعاتكم وأهنّئكم على التوافق

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:11
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