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مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 410 فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول لنقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:25
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