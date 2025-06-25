Advertisement

أخبار عاجلة

البنك الدولي يوافق على 930 مليون دولار لتوسعة وتحديث سكك الحديد في العراق

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية (النهار)
lebanon 24
25/06/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتمويل سوريا للمساعدة في استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الإقتصادي للبلاد
lebanon 24
25/06/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 200 مليون دولار... وزارة الزراعة ترحّب بإقرار اتفاقية القرض مع البنك الدولي
lebanon 24
25/06/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحن بحاجة إلى أكثر من 7 مليار دولار لإعادة الإعمار وطموحنا كان أن نحصل على 250 مليون من البنك الدولي وهذا ما حصل
lebanon 24
25/06/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:09 | 2025-06-25
04:49 | 2025-06-25
04:48 | 2025-06-25
04:43 | 2025-06-25
04:41 | 2025-06-25
04:40 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24