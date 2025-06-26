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رئيس أركان الجيش الإيراني: إيران فرضت إرادتها على الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب الأخيرة

Lebanon 24
26-06-2025 | 05:59
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