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رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نتلق حتى الآن أي اتصال رسمي من إيران بشأن أي قرار بتعليق التعاون

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:13
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