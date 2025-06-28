وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا شرط أن تبقى الجولان معنا سيكون ذلك إيجابيا لمستقبل إسرائيل

Lebanon 24