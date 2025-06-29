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مصدر في المستشفى المعمداني: شهيد في قصف مسيرة إسرائيلية شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:09
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