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الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربة واسعة واستخدمت صواريخ كينجال لاستهداف المجمع العسكري الصناعي الأوكراني

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:20
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