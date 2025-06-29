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القناة 12 الإسرائيلية: جهاز الشاباك يعتقل 60 ناشطا ضمن تشكيل تابع لحركة حماس في الخليل كان يخطط لتنفيذ عمليات

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:08
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