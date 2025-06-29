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وكالة الأنباء السورية: ضبط مليون و700 ألف قرص كبتاغون في درعا كانت معدة للتهريب خارج سوريا

Lebanon 24
29-06-2025 | 11:38
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