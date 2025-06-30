Advertisement

أخبار عاجلة

الياس بو صعب: الخروج من الجلسة التشريعية حق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل

Lebanon 24
30-06-2025 | 03:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائمًا
lebanon 24
30/06/2025 12:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية رياق - حوش حالا بسبب عدم اكتمال النصاب القانونيّ
lebanon 24
30/06/2025 12:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الياس بو صعب لـmtv: سنشهد مشادة سياسية اليوم والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية
lebanon 24
30/06/2025 12:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: علاقتي بالرئيس برّي جيّدة فأنا نائبه وهناك صداقة قديمة وتمكّنّا من إقرار قوانين معه لم يكن فريقه السياسي موافقاً عليها (MTV)
lebanon 24
30/06/2025 12:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:31 | 2025-06-30
05:31 | 2025-06-30
05:30 | 2025-06-30
05:29 | 2025-06-30
05:28 | 2025-06-30
05:28 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24