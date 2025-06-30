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مجلس النواب يقر 1320 مليار ليرة لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:54
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