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سرايا القدس: عمليتنا شرق خان يونس استدعت تدخل مروحيات العدو لإنقاذ من تبقى من جنوده على قيد الحياة

Lebanon 24
30-06-2025 | 12:10
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