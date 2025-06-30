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يسرائيل هيوم عن مصادر: سموتريتش وبن غفير يعارضان بشدة فكرة الصفقة ويطالبان بتصعيد القتال في غزة

Lebanon 24
30-06-2025 | 12:17
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