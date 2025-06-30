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مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى: 6 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

Lebanon 24
30-06-2025 | 15:53
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