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الجيش الاسرائيلي يُطلق قذائف ضوئية في الأجواء بين بلدتي بليدا وميس الجبل

Lebanon 24
30-06-2025 | 18:18
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