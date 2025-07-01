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"تسنيم": الجيش الإيراني يحذّر الدول من فتح أجوائها للولايات المتحدة وإسرائيل لاستهداف إيران وخاصة من شمالي العراق

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:43
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