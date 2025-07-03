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"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
Lebanon 24
03-07-2025
|
14:34
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