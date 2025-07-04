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"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي قام فجرا بتفخيخ وتفجير مُحرك احدى الجرافات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب على طريق عام ميس الجبل ـ حولا

Lebanon 24
04-07-2025 | 01:14
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