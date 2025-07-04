قاسم: على مستوى الدولة إذا كان هناك مواطنون آخرون كما في لبنان لا يريدون الرجوع إلى التشريع الإسلامي هناك تشريع آخر يجب أن يكون هناك اتفاق ‏عليه نتفق على التشريع الآخر وهذا هو الحاصل

Lebanon 24