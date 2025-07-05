Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام أسترالية: الشرطة تحقق في حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن نفذ أثناء وجود 20 شخصا فيه

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في أستراليا.. حريق "متعمد" في كنيس يهودي وبدخله مصلين
lebanon 24
05/07/2025 12:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: حريق في كنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسف بالقدس والسلطات تشتبه في أنه متعمد
lebanon 24
05/07/2025 12:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة في كنيس يهودي جنوب إسرائيل نتيجة الهجمات الأخيرة
lebanon 24
05/07/2025 12:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 في غارة إسرائيلية على منطقة سكنية بطهران
lebanon 24
05/07/2025 12:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:33 | 2025-07-05
05:21 | 2025-07-05
05:13 | 2025-07-05
05:06 | 2025-07-05
04:52 | 2025-07-05
04:28 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24