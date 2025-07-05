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أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي من الجامع الأموي في دمشق: الظلم لا يستمر وإن طال وزيارة المفتي دريان الى دمشق تاريخية وتجسّد معنى الوصال الحقيقي بين لبنان وسوريا بالشكل الرسمي ووفق الأصول بين الدول (MTV)

Lebanon 24
05-07-2025 | 10:14
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