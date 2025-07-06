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رئيس الأركان الإسرائيلي لسموتريتش خلال جلسة الكابينت أمس: أنت ضد الجيش وتعارض كل شيء وتقول إننا لا نفعل شيئا

Lebanon 24
06-07-2025 | 03:09
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