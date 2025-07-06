Advertisement

أخبار عاجلة

التلغراف عن بيانات رادار: الصواريخ الإيرانية أصابت ٥ منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة

Lebanon 24
06-07-2025 | 09:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فلاي رادار: 5 طائرات علقت هبوطها في مطار بن غوريون بفعل الصواريخ الإيرانية
lebanon 24
06/07/2025 22:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
lebanon 24
06/07/2025 22:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"التلغراف" البريطانية: 5 قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لضربات مباشرة من صواريخ إيرانية خلال الحرب
lebanon 24
06/07/2025 22:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: استهدفنا المنشآت النووية الإيرانية بشكل سري ولم نستهدف القوات الإيرانية أو أي منشآت عسكرية أخرى
lebanon 24
06/07/2025 22:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:58 | 2025-07-06
14:57 | 2025-07-06
14:56 | 2025-07-06
14:55 | 2025-07-06
14:49 | 2025-07-06
14:46 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24