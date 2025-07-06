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إعلام إسرائيلي: تأخير إقلاع نتنياهو إلى الولايات المتحدة بسبب الخلاف حول قانون التجنيد
Lebanon 24
06-07-2025
|
11:08
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