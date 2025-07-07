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إلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع على قوة لجيش العدو واصابة جندي في حدث أمني في بلاطة البلد ـ نابلس شمالي الضفة
Lebanon 24
07-07-2025
|
18:04
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