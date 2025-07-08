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مركز الأمن النووي الإيراني: لم نعثر على أي أثر لاستخدام إسرائيل ذخائر اليورانيوم المنضب في الحرب الأخيرة

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:17
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