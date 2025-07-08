Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي من بعبدا: تحدثنا في الكثير من الأمور والرئيس عون قال إنّ زيارة توم برّاك ممتازة

Lebanon 24
08-07-2025 | 09:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي يكشف من بعبدا: زيارة توم براك "ممتازة جدًا"
lebanon 24
08/07/2025 19:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مباشر.. تصريح الموفد الأميركي توم براك من بعبدا
lebanon 24
08/07/2025 19:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قصر بعبدا
lebanon 24
08/07/2025 19:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المبعوث الاميركي توم برّاك الى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
lebanon 24
08/07/2025 19:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:23 | 2025-07-08
12:19 | 2025-07-08
12:19 | 2025-07-08
12:18 | 2025-07-08
12:17 | 2025-07-08
12:16 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24