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مصدر دبلوماسي فرنسي: إن لم يبرم اتفاق نووي راسخ مع إيران فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستضطر إلى إعادة فرض العقوبات عبر مجلس الأمن

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:13
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