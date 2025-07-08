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أخبار عاجلة
براك: تمتلكون القيادة وما يجب أن يحدث هو أن يكون الجميع على استعداد للمخاطرة والمصارحة فلدينا "اقتصاد الأشباح" ونريد نتائج من القادة لذلك ليتوقف الجميع عن الجدال
Lebanon 24
08-07-2025
|
14:13
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