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سي إن إن عن مصادر: قرار وزير الدفاع الأميركي وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا أثار جدلا بالإدارة الأميركية

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:10
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