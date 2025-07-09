Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: لن نطرد أحدا من غزة والرئيس ترامب لم يقترح ذلك نحن فقط أعطينا سكان غزة الخيار للرحيل أو البقاء

Lebanon 24
09-07-2025 | 14:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: ندين تعمد إسرائيل حرمان سكان غزة من وسائل البقاء على قيد الحياة
lebanon 24
10/07/2025 03:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري: لم نرشح أحدا وكان قرارنا واضحا ولكن نحن ناخبون ونلتزم بما نراه مناسباً لصيدا
lebanon 24
10/07/2025 03:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: الحرب في قطاع غزة لا تفيد أحدًا ونحن نشعر بالأسف على سكانه
lebanon 24
10/07/2025 03:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: قبلنا اقتراح ويتكوف ونحن قريبون من تحقيق ذلك ولدينا أمل
lebanon 24
10/07/2025 03:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2025-07-09
18:55 | 2025-07-09
18:45 | 2025-07-09
18:43 | 2025-07-09
18:39 | 2025-07-09
18:36 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24