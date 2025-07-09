27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بجروح خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق قناص النار عليهم في مدينة غزة
Lebanon 24
09-07-2025
|
18:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بجروح خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق قناص النار عليهم في مدينة غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بجروح خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق قناص النار عليهم في مدينة غزة
10/07/2025 07:15:45
10/07/2025 07:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك شمال غزة أمس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك شمال غزة أمس
10/07/2025 07:15:45
10/07/2025 07:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة أمس الخميس في معارك جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة أمس الخميس في معارك جنوبي قطاع غزة
10/07/2025 07:15:45
10/07/2025 07:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 بجراح خطرة في معارك قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 بجراح خطرة في معارك قطاع غزة
10/07/2025 07:15:45
10/07/2025 07:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
احصاءات غرفة التحكم للحوادث: ٩ حوادث ٣ قتلى و ٧ جرحى في الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث: ٩ حوادث ٣ قتلى و ٧ جرحى في الساعات الـ24 الماضية
23:50 | 2025-07-09
09/07/2025 11:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: سنرد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية وسندافع عن أنفسنا
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: سنرد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية وسندافع عن أنفسنا
23:49 | 2025-07-09
09/07/2025 11:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي فجرا على اطراف عيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي فجرا على اطراف عيترون
22:52 | 2025-07-09
09/07/2025 10:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت ليلا بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت ليلا بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان
22:51 | 2025-07-09
09/07/2025 10:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق جرود الفرزل
Lebanon 24
"لبنان 24": الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق جرود الفرزل
22:50 | 2025-07-09
09/07/2025 10:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
14:17 | 2025-07-09
09/07/2025 02:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:55 | 2025-07-09
09/07/2025 08:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
06:11 | 2025-07-09
09/07/2025 06:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
15:10 | 2025-07-09
09/07/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قراءة جديدة تفكّ شيفرة براك: رسالة دبلوماسية مليئة بالإشارات!
Lebanon 24
قراءة جديدة تفكّ شيفرة براك: رسالة دبلوماسية مليئة بالإشارات!
10:30 | 2025-07-09
09/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
23:50 | 2025-07-09
احصاءات غرفة التحكم للحوادث: ٩ حوادث ٣ قتلى و ٧ جرحى في الساعات الـ24 الماضية
23:49 | 2025-07-09
الرئيس البرازيلي: سنرد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية وسندافع عن أنفسنا
22:52 | 2025-07-09
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي فجرا على اطراف عيترون
22:51 | 2025-07-09
"لبنان 24": غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت ليلا بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان
22:50 | 2025-07-09
"لبنان 24": الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق جرود الفرزل
18:55 | 2025-07-09
الجيش الإسرائيلي: الجنود الثلاثة تابعون للواء السابع العامل ضمن الفرقة 99
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
10/07/2025 07:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
10/07/2025 07:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
10/07/2025 07:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24