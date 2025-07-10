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الحدث: الجيش الإسرائيلي يركز قصفه على مناطق عدة شمالي قطاع غزة منذ الفجر

Lebanon 24
10-07-2025 | 02:04
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