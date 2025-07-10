Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لبعض الدول بتوجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف محتمل لإطلاق النار

Lebanon 24
10-07-2025 | 02:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: موافقة إسرائيل على ضخ الأموال لإعادة إعمار غزة تمثّل بالنسبة إلى حماس ضمانة لنوايا جادة لإنهاء الحرب
lebanon 24
10/07/2025 13:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن ويتكوف: أشيد بدور قطر في الوساطة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
10/07/2025 13:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: إسرائيل ستوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة رهائن تسمح بإعادة نصف الأحياء ونصف القتلى وتؤدي لمفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار
lebanon 24
10/07/2025 13:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت احرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: ترامب ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة الهاتفية القضية النووية الإيرانية وتعثر المفاوضات بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن في غزة
lebanon 24
10/07/2025 13:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:03 | 2025-07-10
05:54 | 2025-07-10
05:43 | 2025-07-10
05:40 | 2025-07-10
05:26 | 2025-07-10
05:25 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24