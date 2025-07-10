Advertisement

أخبار عاجلة

العربية: إسرائيل لا تزال ترفض الانسحاب لما قبل خطوط انهيار الهدنة في آذار

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: موقفنا لا يزال ثابتا ويشمل الانسحاب الكامل ووقف العدوان
lebanon 24
10/07/2025 13:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المطلوب منا لبنانياً استكمال بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها والضغط في كل المحافل العربية والدولية لالزام اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها ووقف العدوان المستمر على لبنان
lebanon 24
10/07/2025 13:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الحدث: حماس طالبت بتعديلات تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما قبل 2 آذار الماضي
lebanon 24
10/07/2025 13:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مهمة أسبيدس الأوروبية: الملاحة بالبحر الأحمر لا تزال أقل من معدلها قبل هجمات الحوثيين
lebanon 24
10/07/2025 13:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:08 | 2025-07-10
06:03 | 2025-07-10
05:54 | 2025-07-10
05:43 | 2025-07-10
05:40 | 2025-07-10
05:26 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24