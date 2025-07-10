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مسؤول إسرائيلي كبير: لا نية لهجوم بري على جنوب لبنان لكننا جاهزون لكل الاحتمالات

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:03
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