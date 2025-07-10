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"لبنان 24": مجلس الجنوب ٲنجز اليوم عملية الكشف على جميع المنازل المدمّرة والمتضررة التي تقع على الخط العام من مركبا وحولا إلى العديسة

Lebanon 24
10-07-2025 | 08:39
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