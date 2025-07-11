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الجيش الإسرائيلي: قتلنا قيادي في حركة الجهاد في عملية في 7 حزيران الماضي

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:11
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