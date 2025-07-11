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ميقاتي: المطلوب داخلياً السعي لتحقيق توافق على مختلف الملفات بعيداً عن الاصطفافات المعروفة والمواقف التصعيدية التي لا طائل منها والتي تزيد الأوضاع تعقيداً
Lebanon 24
11-07-2025
|
06:46
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