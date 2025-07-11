ميقاتي: هناك فرصة لحل ينطلق من أسس داخلية واضحة وينبغي التعاون للتوافق عليه برعاية رئيس الجمهورية كما أن المطلوب أن تقوم الحكومة بدورها خارج التهديدات ومواقف التصعيد من هذا الطرف أو ذاك

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