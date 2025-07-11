وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس القبرصي أبدى استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين

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