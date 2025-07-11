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صحة غزة: 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 788 شهيدا وأكثر من 5,199 مصابا

Lebanon 24
11-07-2025 | 15:40
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