صحة غزة: 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 788 شهيدا وأكثر من 5,199 مصابا

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