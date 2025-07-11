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الناطق باسم الحكومة الموريتانية: الرئيس ولد الغزواني لم يلتق نتنياهو في واشنطن

Lebanon 24
11-07-2025 | 19:00
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