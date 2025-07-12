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وزير الطوارئ السوري: فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق التركية والعربية المساندة تمكنت من وقف امتداد النار على كافة المحاور بحرائق غابات اللاذقية

Lebanon 24
12-07-2025 | 16:58
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