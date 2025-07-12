Advertisement

أخبار عاجلة

سي بي إس: ترامب يدرس تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا

Lebanon 24
12-07-2025 | 23:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يعتزم تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
lebanon 24
13/07/2025 13:02:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": ترامب يدرس تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمئات الملايين من الدولارات
lebanon 24
13/07/2025 13:02:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس عن مسؤولين أميركيين وكوسوفيين: كوسوفو وافقت على طلب إدارة ترامب ترحيل مهاجرين لأراضيها
lebanon 24
13/07/2025 13:02:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدران لـ "رويترز": أميركا تدرس تخصيص ملايين الدولارات "لمؤسسة غزة الإنسانية"
lebanon 24
13/07/2025 13:02:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:00 | 2025-07-13
05:48 | 2025-07-13
05:46 | 2025-07-13
05:38 | 2025-07-13
05:32 | 2025-07-13
05:24 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24