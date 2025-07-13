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كتائب القسام: استهدفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو في منطقة "قيزان النجار" جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف "الهاون" عصر أمس السبت

Lebanon 24
13-07-2025 | 05:32
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