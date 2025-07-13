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يسرائيل هيوم عن مصدر أمني: الجيش يواجه صعوبات كبيرة وتحديات أمام حماس التي انتقلت إلى أسلوب عمل يعتمد على التضحيات مع قدر أكبر من الجرأة والاحتكاك القريب

Lebanon 24
13-07-2025 | 06:45
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