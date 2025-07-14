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حزب في كتلة "يهدوت هتوراه الحريدية" يعلن أنه سيغادر حكومة نتنياهو الليلة

Lebanon 24
14-07-2025 | 13:34
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