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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يجري سلسلة لقاءات لحل أزمة تجنيد الحريديم
Lebanon 24
14-07-2025
|
14:07
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